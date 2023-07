Giovanni Manna come rivela Tuttosport nella giornata di mercoledì andrà nuovamente a Londra. Un blitz in cui il dirigente della Juve si concentrerà sulle cessioni. In particolare quella di Denis Zakaria, su cui è forte il West Ham. Manna cercherà poi di capire anche eventuali interessamenti per Arthur e Mckennie, quest'ultimo non attratto da offerte di altri campionati come quella del Galatasaray.