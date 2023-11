Giovanni Manna gode di grande fiducia alla Juve; ha preso lui momentaneamente il posto di Tognozzi come capo dell'area scouting. Il dirigente ha il contratto in scadenza nel 2025. In estate, come riporta Tuttosport, si era interessata a lui la Sampdoria, ora è finito invece nel mirino della Salernitana. Il presidente Iervolino si sta confrontando quotidianamente con il ds De Sanctis, quantomai sulla graticola, e intanto valuta alternative. Tra queste il dirigente bianconero, per altro originario proprio di Vallo della Lucania, nel salernitano.