Le parole di Giovanni, dopo aver ritirato il Premio USSI come dirigente dell'anno:- "Sappiamo quello che è il nostro obiettivo e cosa ci ha chiesto il club, raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché siamo in una situazione che non è semplicissima, poi lavoriamo giorno per giorno perché alla Juve il risultato conta, Dobbiamo competere in tutte le competizioni e dobbiamo lavorare perché ciò succeda."