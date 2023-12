Le parole di Giovannia DAZN prima di- "A parte Kaio che ha avuto un percorso complicato, degli altri due conoscevamo il valore. Hanno lavorato bene, stanno facendo un percorso virtuoso e gli auguriamo di continuare così da domani. Siamo contenti, loro come gli altri che stanno facendo il percorso post Next Gen".- "Quando si inizia un percorso, ci sono tappe. Penso non sia funzionale per loro spostarli adesso, poi a giugno decideremo tutti insieme".- "In questo momento commentare è superfluo, ci sono il dottor Ferrero e l'ingegner Scanavino che si occupano di questo, noi siamo solo concentrati sul campo".