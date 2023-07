Oggi è il giorno di Cristiano Giuntoli, un altro giorno di Giuntoli. Quello dell'arrivo a Torino e della firma, in questo caso. Intanto la macchina di mercato continua a viaggiare in casa Juve. Con un viaggio a Londra già in programma per il direttore sportivo, le trattativa già avviate e i discorsi in sospeso almeno per l'immediato continueranno a essere sotto la sua responsabilità. Salvo cambi di rotta, è giovedì il giorno previsto per il blitz londinese del ds bianconero, con diversi appuntamenti fissati. Lo riporta Calciomercato.com.