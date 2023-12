Share





di Marco Amato, inviato a Torino

Mattinata importante per Giovanni Manna. Quest'oggi il ds della Juve è stato ospite del Circolo della Stampa-Palazzo Ceriana Mayneri a Torino, dove ha ricevuto il Premio USSI come dirigente dell'anno. Per l'occasione ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: "​Un premio che devo condividere con le persone che insieme a me hanno condiviso il percorso dei ragazzi con cui abbiamo fatto un lavoro importante iniziato anni, è un progetto che parte da lontano, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e speriamo di poter continuare così."



MERCATO - "Valutiamo le occasioni, siamo attenti, ma la ricerca non è spasmodica. La squadra era stata pensata con Pogba e Fagioli ma stiamo tenendo botta, il mister è stato bravo, i giocatori si sono fatti trovare pronti"



IL LAVORO SUI GIOVANI - "Non è solo un obiettivo sportivo ma anche patrimoniale, finanziario, ci permette di poter ridurre i costi del lavoro, non dimentichiamo i ragazzi che stanno giocando in Serie A o in Serie B. Non tutti riescono a raggiungere la prima squadra della Juve perché ha un valore e un livello importante. Anche quest'anno abbiamo aggiunto tre ragazzi, non dobbiamo mollare e continuare a lavorare in questa direzione".



SCUDETTO O CHAMPIONS? - "Il nostro obiettivo che è quello dichiarato dal mister e da Giuntoli è raggiungere la Champions League, normale che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di competere al massimo in ogni competizione, stiamo facendo bene ma siamo focalizzati sull'obiettivo, di partita in partita poi valutiamo e ci faremo trovare pronti."





RITORNO DI SOULE'? - "I calciatori che hanno iniziato un percorso in un posto devono finirlo lì, soprattutto se è virtuoso come quello di Matias o Enzo, non abbiamo intenzione di interrompere quello che stanno facendo".



NEXT GEN IN FONDO ALLA CLASSIFICA - "Nel corso degli anni il progetto della Next Gen ci sono stati alti e bassi che sono fisiologici per l'età, i risultati non ci stanno premiando ma dobbiamo considerare che ci sono calciatori come Yildiz, Nonge e Huijsen che sono sempre con la prima squadra e non spesso sono a disposizione, abbiamo accelerato questo percorso. Sono sicuro che troveremo la quadra dei risultati perché a livello tecnico l'abbiamo già, dobbiamo rimanere tranquilli e con fiducia."



SUL FUTURO - "Sono contento del lavoro che stiamo facendo, con il mister e Cristiano quindi è anche superfluo parlarne."