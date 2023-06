Mentre tutta Italia si chiedeva del futuro di Sandro Tonali, un altro che il bianconero l'ha sfiorato, il quartier generale della Juventus, sezione mercato, si è fatto itinerante. Ha seguito varie tappe, due su tutte: l'incontro con il Sassuolo e quello con l'Empoli.Poi andando nel dettaglio con i toscani: c'è Ranocchia che vuole conoscere la prossima destinazione, Parisi lo stesso. Ma andiamo in ordine.Dunque Manna a Milano, lì dove il mercato ha preso forma e colore, ma soprattutto consapevolezza. La prima tappa è stata con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: la Juve ha preso formalmente atto dello stato delle cose nella corsa a Frattesi. E cioè: la Roma è defilata, la Juve in rampa, ma più avanti di tutti c'è l'Inter. Che potrebbe monetizzare a breve dalla cessione di Onana, o comunque avere i soldi di Brozovic. Freschi e quindi pronti al riutilizzo.Si diceva: le attese. Spasmodica, quella di Parisi, tifoso juventino da sempre. Anche per questo motivo Manna si sente in pole con l'Empoli, che aspetta di capire come e quanto possa monetizzare. Nell'affare può entrare Ranocchia, per una valutazione complessiva di 6 milioni (ma in prestito con obbligo di riscatto). Ce ne sarebbero altri 9 in ballo. Per questo: Soulé? Che piace pure al Sassuolo. Non Iling, di sicuro: l'inglese sarà ceduto solo davanti a una grossa cifra, come fu per Kean prima del ritorno.