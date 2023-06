E ora, finalmente, in casaanche la direzione tecnicasembra avere una forma definita. Con Cristiano Giuntoli di fatto "bloccato" al Napoli, il direttore sportivo della Prima Squadra sarà Giovanni(come confermato già da tempo da Maurizio Scanavino), che sarà affiancato dal giovane chief scout Matteoquale principale collaboratore. Per quanto riguarda la, rimasta "scoperta" proprio a seguito della promozione di Manna, è invece tutto pronto per il ritorno dopo due anni al Pisa di Claudio, fratello di Giorgio e già in bianconero tra il settore giovanile prima e lo staff di Fabio Paratici poi.- E? Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, il dirigente è praticamente "separato in casa" al, al punto che avrebbe scoperto l'ingaggio diquale nuovo allenatore solo dal tweet del patron Aurelio, senza alcun confronto preliminare. La Juve, con cui ha già un principio di accordo, rimane sullo sfondo, ma il problema è sempre e soltanto uno: il club partenopeo, infatti, non sembra avere intenzione di liberarlo prima della scadenza di contratto fissata nel giugno 2024, rendendo dunque impossibile un suo trasferimento altrove. Alla Continassa, intanto, si sono organizzati diversamente, ma le porte per Giuntoli rimangono aperte. Le vie del mercato, del resto, sono infinite...