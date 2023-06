Al momento, in attesa che Aurelio De Laurentiis liberi Cristiano, è Giovannil'uomo che di fatto sta gestendo il mercato della, dove uno dei primi nodi da sciogliere è quello che riguarda il riscatto di Arek Milik dal Marsiglia. Stando a Gazzetta.it, però, il ds della Next Gen è finito nel mirino di Andrea, che per la "nuova"sta pensando anche a Claudio, in uscita dal Pisa. Non è escluso, comunque, che i due possano anche tornare a lavorare insieme.