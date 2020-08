La Fiorentina pensa ad un attaccante di livello per affiancare i giovani Cutrone, Kouame e Vlahovic. Uno dei nomi valutati dal ds Pradè è quello di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus da poco svicolatosi dall’Al Duhail. Però, come riporta Calciomercato.com, l’operazione è tutt’altro che semplice alla luce della richiesta di ingaggio che potrebbe avanzare. Dunque la Fiorentina potrebbe intraprendere una strategia come quella attuata per Ribery, grande sponsor dell’attaccante croato.