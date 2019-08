L'Inter torna ad essere la favorita per Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il "no" a Dybala dello United, sono i nerazzurri ad aver fatto un balzo in avanti per il centravanti belga. Il tempo sarà importante, in questa trattativa: lo United torna in campo già da questo week-end, mentre giovedì chiuderà il calciomercato di Premier. Così, lo United potrebbe rinunciare a Lukaku solo se avrà in mano un'alternativa. Che potrebbe essere Mario Mandzukic: la trattativa ha subito dei rallentamenti per il caso Dybala, ma resta ancora slegata allo scambio.