Il futuro di Rolando Mandragora è ancora incerto. Il giocatore è conteso tra il Torino, dove ha già militato nella passata stagione, e la Fiorentina. I viola avevano quasi raggiunto l'accordo con la Juventus, tuttavia, come riferito da Calciomercato.com Mandragora spingerebbe per rimanere a Torino in granata.