Il Torino non molla e continua a sognare Rolando Mandragora, nonostante ci sia ancora distacco tra la richiesta della Juve e l'offerta dei granata. Diverso lo scenario con la Fiorentina, al momento nettamente in vantaggio come riporta Calciomercato.com, che avrebbe quasi raggiunto l'accordo con la Vecchia Signora. Il Toro però non molla e prepara un assalto.