Rolando Mandragora dall'Udinese al Torino, con il placet della Juventus, proprietaria del cartellino. Questa mattina sono in programma le visite mediche per il centrocampista, pronto a firmare un contratto fino a giugno 2025. La formula è quella del prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus.



Ore 12.00 - Mandragora è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche con il club granata.