Fantamercato o forse no. Chi prendereste se dovesse andare via Ronaldo? "Io lo sostituirei con Harry Kane" ha detto sicuro Lele Adani durante una diretta della Bobo Tv su Twitch. L'ex difensore ha poi spiegato i motivi: "A un certo punto bisogna fare delle valutazioni tra presente e futuro, considerando la resa, il costo, lo status... Kane ha 28 anni, è decisivo in cica 50/60 reti della sua squadra tra gol e assist, è uno dei quattro o cinque attaccanti al mondo. Corre come un mediano, assiste come un numero dieci e segna come un nove. Per me è un profilo da Juve, perché va bene per ogni tipo di calcio".