Leonardo Mancuso sarà un giocatore dell'Empoli. L'attaccante classe 1992, di proprietà della Juve, ex Sambenedettese e reduce da due anni a Pescara, è già arrivato in Toscana, pronto a iniziare la nuova avventura dalla Serie B: come riporta Sky Sport, il costo dell'operazione è stato di 5 milioni versati nelle casse bianconere.