Un saluto affettuoso e commosso, quello che il giovane Tommasoha voluto rivolgere al, la squadra che ha salutato dopo lunghi anni per unirsi alla. "Il mio bisnonno ci giocava e l’ha trasmessa a mio nonno", ha scritto l'attaccante classe 2004 sul suo profilo. "Mio nonno l’ha trasmessa a mio papà e il mio papà ha trasmesso a me la PASSIONE biancorossa e me ne sono innamorato... Ho iniziato quando avevo 5 anni ad indossare questa maglia e ora a 18 provo una nuova avventura con la R sempre nel mio cuore... Solo pochi hanno questo privilegio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene. Forza lane SEMPRE".