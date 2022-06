L'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del neo acquisto della Juve Federico Gatti. Il ct si è soffermato ad elogiarne le qualità, indicandolo come uno dei migliori giovani profili in circolazione.



'Credo che Gatti diventerà un difensore importante, ha fisicità e piede. E’ un ragazzo intelligente. Zerbin uguale, molto veloce. Nel suo ruolo non ce ne sono tanti. Anche lui può avere futuro'.