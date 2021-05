Gravina e Mancini, storia di un unione che andrà ancora avanti. Il presidente della FIGC ha confermato il tecnico, che interessa anche alla Juventus per l'immediato futuro: "Manca ancora qualche piccolo dettaglio, ci vedremo prestissimo e comunque prima della partenza per il nostro ritiro della Nazionale. Mi auguro di poter annunciare presto la continuità di questo straordinario lavoro che sta facendo Roberto Mancini per la nostra Nazionale ma soprattutto per i giovani".