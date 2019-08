Un'altra giornata si sta aprendo e può essere una di quelle decisive. Sì, perché sull'asse Torino-Manchester, sponda United, non ci sono solo Dybala e Lukaku, ma anche altri due profili. Il confronto tanto atteso con Maurizio Sarri e Fabio Paratici non è ancora andato in scena, ma con lo United si è tornati a parlare anche di Mario Mandzukic, con Dybala sullo sfondo e un'altra possibilità di fare cassa. Ci sono anche Matteo Darmian e Blaise Matuidi sul piatto.