Laha perso ulteriore terreno nella rincorsa al quarto posto, rincorsa che - parole di- sarebbe dovuta essere divertente. E invece, dopo aver affrontato, le due squadre maggiormente in difficoltà del campionato, i bianconeri sono tornati a mostrare lacune preoccupanti contro ilMancano i gol, questo è palese, perché il confronto con le annate precedenti è impietoso. Ma i problemi della Juventus non riguardano solamente l'attacco, bensì l'atteggiamento. Non c'è traccia di malizia e cattiveria, sportivamente parlando, e i numeri della partita contro il Venezia, squadra neopromossa, sono lapalissiani.Stando ai dati raccolti dalla Lega Serie A, nella trasferta di Venezia la Juventus ha commesso appena 10 falli. Di questi, 3 sono die 2 di. Il 50%. Un difensore e un esterno. Questo significa che davanti gli attaccanti si sono dati poco da fare nel forzare il pressing, e a centrocampo si è messo il piede troppe poche volte. Lo testimoniano infatti i 72 palloni recuperati (contro i 69 dei padroni di casa): il leader tra i bianconeri ècon 13. Il Venezia, di contro, di falli ne ha commessi il doppio,Malizia e cattiveria stanno latitando, così come la spregiudicatezza di provare a inventarsi qualcosa nella trequarti offensiva. La Juventus ha fatto registrarepassaggi riusciti (86% di precisione), ma di questi solonegli ultimi 25 metri della squadra di casa. appena ildel totale. Il, invece, di passaggi ne ha concretizzati, il 25% nella trequarti bianconera (in tutto). In sostanza, in percentuale, meglio una neopromossa di una squadra che ha appena chiuso il girone di Champions League al primo posto, davanti ai campioni d'Europa. I paradossi del calcio.