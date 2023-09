Massimiliano Allegri ha parlato anche dei leader nello spogliatoio in conferenza stampa: "Abbiamo Danilo, Szczesny, Alex Sandro, che sono giocatori di esperienza. lo stesso Rugani è cresciuto molto. Abbiamo perso in esperienza rispetto all’anno scorso, abbiamo acquisito in velocità, entusiasmo, spensieratezza. Dobbiamo continuare a lavorare in equilibrio, sapendo che possono capitare delle situazioni come l’altra sera. Più singole che di squadra."