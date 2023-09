A DAZN, Marcocommenta così l'ultima prestazione della Juventus contro il Sassuolo."È una squadra alla quale mancano i leader, la Juve di qualche anno fa non si sarebbe mai concessa cali di concentrazione nemmeno dopo una partenza positiva in campionato. Locatelli e Allegri hanno lasciato intendere la propria consapevolezza che questo gruppo corre ogni volta il rischio di affrontare la partita con la testa sbagliata e quando ciò accade è come se non scendesse in campo".