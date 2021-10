Com'è stato sostituito? Con un'idea legata alla squadra 'da gol' e non più un singolo a trascinarla. Così lasi era svincolata dalla ricerca di un nuovo CR7. Semplicemente, un altro Ronaldo non esiste. Ma qualcuno in grado di prendere quella scia sui gol sì, ci può stare, se l'aspettavano tutti e non di certo potrà essere Moise Kean, ancora nella fase di carriera definita apprendistato.- Risultato: la Juve in quest'inizio di stagione ha messo insieme appena 11 gol, il dato peggiore se parliamo delle big di Serie A. E pensare alle occasioni sprecate fa certamente più male. Così come pensare al passato recentissimo. Unico alibi per Allegri e il gruppo intero: Morata e Dybala, capocannonieri di questa squadra con Locatelli a quota due reti, hanno saltato gare decisive. E vedremo se sapranno rifarsi.