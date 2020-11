Ci aveva provato Sarri, ci vuole riuscire Andrea Pirlo. Come sottolinea nell'edizione odierna Tuttosport, alla Juve continuano a mancare i gol dai centrocampisti. Scrive il quotidiano: "Alla Juve servirebbe un Khedira. I numeri parlano in maniera netta: in queste prime partite stagionali, l’unico “vero” centrocampista andato in gol è stato Rabiot, in una occasione: contro lo Spezia. Da menzionare le due reti di Kulusevski, che tuttavia ci sta stretto nella categoria mediani: infatti il posto se lo gioca più con Dybala e Chiesa che con Rabiot o McKennie... L’anno passato il centrocampista più prolifico è stato Ramsey: ma con appena 4 sigilli".