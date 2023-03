Lavince e convince contro il, nonostante il risultato di 'corto muso' che regala il successo nei primi 90 minuti dei 180 che dovranno disputare le due squadre. Mnovre di gioco fluide e diverse occasioni da gol create, ma con lo stesso problema di sempre che sembra non voler svanire, ovvero quello legato alla zona gol e soprattutto al rendimento. Già, perchè i bianconeri producono una grande quantità di palle gol, ma con il colpo di testa del solito Di Maria che si rivelerà l'unica di queste opportunità che verrà sfruttata al meglio. Bisogna essere più decisivi in zona gol e a pensarla allo stesso modo è il centrocampista Manuel, che al termine del match ha parlato così ai microfoni di DAZN: 'devo fare di più sotto porta'.- Già, perchè se quello di ieri sera è stato un Locatelli diverso rispetto a quello deludente delle ultime uscite, è altrettanto vero che il suo contirbuto in zona offensiva continua a mancare. Si sono visti sicuramente più lanci in profondità e ad aggirare la retroguardia avversaria, ma quel che è mancato ancora una volta è stato appunto il suo apporto in zona gol, che deve essere inevitabilmente migliorato.