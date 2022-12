Cinque rientrati, sei da rivedere. La Juve piano piano sta riaccogliendo i giocatori che hanno partecipato al Mondiale e il conto alla rovescia per rivederli tutti è iniziato. I primi a tornare saranno i tre brasiliani: Bremer, Danilo e Alex Sandro attesi dopo Natale, il 27 dicembre, quando anche Federico Chiesa riprenderà ad allenarsi in gruppo dopo i problemi dell'ultimo periodo. Gli ultimi tre, invece, saranno i tre finalisti della Coppa del Mondo disputatasi in Qatar: gli argentinioltre al francese. Dovrebbero riaggregarsi il 30 dicembre.