Luca, valutato 8 milioni dalla Juve, ha un futuro che è ancora da definire: la Lazio non esclude di riportarlo alla corte di Sarri in un'operazione analoga a quella della scorsa stagione (prestito con il pagamento dell'ingaggio diviso tra bianconeri e biancocelesti), c'è anche il Nizza che cerca un rinforzo sulla corsia mancina. Giuntoli è al lavoro, le altre cessioni possono regalare alla Juve un ulteriore piccolo tesoretto per il mercato.