L'acquisto di Matthijs de Ligt ha fatto schizzare, oltre agli entusiasmi, anche i valori della rosa della Juventus per la prossima stagione. Secondo i dati offerti da Transfermarket, infatti, i giocatori bianconeri valgono "appena" 944 milioni di euro. Con l'olandese, la Juventus stacca Chelsea e Tottenham e insidia, dalla sesta posizione, il PSG quinto. Il distacco con i francesi ​è di soli 30 milioni, ma il vero obiettivo, sarà quello di sfondare quota 1 miliardo. Ed unirsi, così, all'esclusivo club che comprende, al momento, solo Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Barcellona.



TOP CLUB - La soglia per competere con i quattro colossi ​è alta, ma non irraggiungibile. Facile pronosticare che il solo arrivo di un nome a caso, Icardi per esempio, possa far superare i nove zeri, ma ​è altrettanto facile intuire che la priorità della Juventus sia vendere. Così, se dovessero uscire i nomi più probabili - Higuain, Khedira e, su tutti, Perin - ecco che il valore complessivo scende e torna sotto i 900 milioni di euro. Il Pipa ne vale 35, Khedira 7, mentre il portiere promesso al Benfica - forse - 15. TOP PLAYER(S) - Per arrivare al miliardo, quindi, la strada si complica. A meno che, il colpo in canna che può far schizzare le quotazioni non sia davvero importante. Il nome giusto, attualmente si trova in Australia e veste la casacca rossa del Manchester United: Paul Pogba però, vale esattamente 100 milioni, pochi (di poco) per raggiungere la cifra tonda. E se, invece, i top players fossero due? Con il nome di Mauro Icardi in cima alla lista, il cui valore spacca gli 80 milioni di euro, allora sì che le fab four d'Europa sarebbero più vicine. Anzi, il Liverpool verrebbe addirittura superato (1,09 mld). La realtà sarà diversa dal fantacalcio, senz'altro, ma giocare con i numeri aiuta a tener viva la fantasia.