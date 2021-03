4









Una serata per risorgere e tornare a battere un colpo che faccia tramare l’Europa intera. Le carte in tavola sono scoperte, domani sera la Juventus è chiamata a rimontare il 2-1 dell’andata contro il Porto, che si presenterà allo Stadium con qualche dubbio di formazione (Pepe in dubbio). Non servirà un’impresa di quella portata, ma tutti si augurano una serata come il match contro l’Atletico Madrid nel 2019, quando Ronaldo decise di essere se stesso e sconfiggere gli acerrimi rivali con una tripletta. I buoni auspici ci sono, perché il lascito della vittoria contro la Lazio è grande, dal punto di vista emozionale, dei singoli e del gruppo.



L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le chiavi per dare vita alla rimonta europea