Mattia De Sciglio è praticamente certo di rinnovare il suo contratto con la Juventus. Chiaramente le cifre saranno al ribasso per adattarsi alla nuova linea societaria, così come tutti gli altri giocatori che hanno rinnovato. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport la trattativa per il rinnovo del terzino milanese sarebbe già conclusa con accordo anche sulle cifre. Mancherebbe solo la firma di De Sciglio sul nuovo contratto.