Come racconta il Corriere dello Sport, Maxsi ritrova finalmente con una Juve quasi al gran completo. Quel «quasi» è imposto dall'assenza di Arek(e di Kaio Jorge, ormai ai box da più di un anno): il centravanti polacco continua a lavorare a parte e sarà di nuovo a disposizione solo dopo la sosta. Per il resto, la Juve arriva alla vigilia della trasferta di Roma con tutto il resto della rosa abile e arruolabile. Completamente recuperato infatti Fabio Miretti, già da qualche giorno parzialmente in gruppo e da ieri di nuovo a pieno regime con i compagni di squadra. Il suo recupero si aggiunge a quello di Manuel Locatelli, assente nel derby per squalifica.