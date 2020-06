La Juventus sta trattando il rinnovo del contratto di Dybala, in scadenza nel 2022: la trattativa con il suo entourage era iniziata prima della pandemia e riprenderà appena sarà possibile. Qualche mese di stand by per valutare bene cosa fare anche se ormai i dubbi sembrano essere pochi: sul piatto la Juve propone un rinnovo fino al 2025 con un ritocco dell'attuale ingaggio di 7 milioni di euro, per arrivare a circa 10. In Europa i top club non hanno ancora tolto gli occhi dall'argentino, che i bianconeri adesso vogliono blindare a Torino. Da esubero a giocatore chiave: Dybala si è ripreso dal Juve.