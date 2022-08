Quella di oggi può rivelarsi una giornata quasi cruciale per le sorti delbianconero, con i dirigenti della Continassa che saranno impegnati nel secondo faccia a faccia con l'entourage di Milik, dal quale si spera di poter annunciare la fumata bianca. Ma c'è anche un'altra trattativa che Cherubini e Arrivabene stanno portando avanti da diverse settimane ed è quella legata al centrocampista, espressamente a Leandro- L'ex giallorosso è infatti indispensabile per le geometrie di gioco di Massimiliano Allegri, apparso praticamente nullo nella sfida contro la Sampdoria. Nessun centrocampista che si abbassa per andare e ricevere la palla, ne tantomento qualcuno che verticalizza o riesca a tracciare delle linee di passaggio che possano aggirare le difese avversarie. Era quello che in parte si sperava di vedere da Pogba, anche se non stiamo parlando di un vero e proprio regista naturale.- Ma tralasciando un attimo la questione legata al regista, mancano proprio gli elementi che sanno 'accarezzare' la sfera e addomesticarla con cautela. O meglio, gli 'elementi' ci sarebbero anche, ma bisogna essere in grado di saperli valutare adeguatamente. E' il caso di, auotre di una stagione da assoluto protagonista nella cavalcata trionfante che ha portato la Cremonese in A, ma che ancora non riesce a convincere totalmente la dirigenza juventina, ne tantomento l'allenatore livornese. Per lui si prospetta un'altra stagione lontano da Torino, con lache sembra essere ad un passo da definirlo con la formula del. Grande occasione per crescere ulteriormente, ma? Questo è forse il quesito che dovrebbero porsi dalle parti della Continassa.