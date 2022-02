La Gazzetta dello Sport in edicola sottolinea un fondamentale che sta venendo meno per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Per il quotidiano c'è un fattore "cambi" che non aiuta l'allenatore livornese: "Allegri nella prima vita juventina si è imposto come uno dei migliori a leggere la partita e cambiarla con una sostituzione. In questa stagione, a volte ha inciso - Morata a Salerno, Kulusevski a Roma, Dybala con l’Inter -, altre ha lasciato perplesso. La giuria, in camera di consiglio, valuterà".