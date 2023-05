Laha una data di scadenza per decidere se riscattare o meno il cartellino di Arekdal Marsiglia. Nonostante non siano ancora state sciolte le riserve sul nuovo direttore sportivo. Stando a quanto riferisce SkySport la cifra per il riscatto del bomber polacco è fissata a 7 milioni, non ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora e per questo dovrebbe essere riscattato.Il 10 giugno è sempre più vicino, quella sarà la data entro cui la Juventus dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro del giocatore. Alcuni club di Premier League e di Bundesliga hanno già effettuato i primi sondaggi per quanto riguarda Milik. La Juventus ora deve fare attenzione e prendere una decisione, indipendentemente dal ds. Ciò che è certo è che il bomber polacco ha convinto tutti.