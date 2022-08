Nel mondo ideale, la Juventus avrebbe almeno un altro difensore centrale. Vuoi perché, come figura e non numericamente, non è mai stato sostituito. Vuoi perché c'è un problema infortuni su. Anzi: c'è un problema gestione. E l'ha detto anche Allegri, in una conferenza stampa (fiume) piuttosto indicativa."Bonucci era un po' affaticato sul flessore, l'ho lasciato in campo. E' stato gestito, ma avevo già deciso che non avrebbe giocato. Leo viene con noi, è a disposizione", così Allegri alla vigilia. Voce confermata dalla notizia: Bonucci ci sarà ma è di fatto indisponibile, è supporto e capitano, ma deve recuperare. In settimana ha avuto un risentimento e non si è allenato.La Juve si è concentrata su altri obiettivi, tralasciando l'acquisto di un nuovo centrale. Sarebbe arrivato, quest'ultimo, solo se fosse partito Rugani, dato in orbita Galatasaray e Sampdoria. Poco, anzi: nulla. Nulla che sia stato accettato dal difensore toscano, che ha tutta la fiducia dell'allenatore. Eppure, la gestione di Bonucci è un tema. E l'ha affrontato anche Allegri.