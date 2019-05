Juventus e Manchester United si sfidano per due difensori. Il sogno di entrambi i club è Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax che però ha fatto sapere di essere pronto a restare ad Amsterdam almeno per un'altra stagione. Dovesse sfumare il centrale olandese sia bianconeri che Red Devils sarebbero pronti a sfidarsi per Ruben Dias, difensore del Benfica che però ha una clausola da 60 milioni di euro che la Juve non è intenzionata ad esercitare. Di certo i bianconeri dovranno scegliere due nuovi centrali visto che Andrea Barzagli e Martin Caceres non saranno in rosa la prossima stagione.