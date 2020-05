1









Secondo quanto riporta Sky Sports vanno avanti i contatti tra la Juve e il Manchester United per Paul Pogba. Accertato che difficilmente il club bianconero riuscirà a fare un colpo importante (a tre zeri) nella prossima finestra di mercato (così come le altre società) i bianconeri stanno ragionando di alcuni possibili scambi. Allo United piacciono Miralem Pjanic e Douglas Costa, quelli che la Juve sarebbe pronta a includere nell'affare Pogba. Ci sono stati contatti anche in questi giorni tra Juve e United per confrontarsi sull'operazione ma il bosniaco piace anche a Chelsea (che può offrire Jorginho), Barcellona (per Arthur) e PSG (Icardi o Paredes).