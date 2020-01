Saranno mesi di tensione sull'asse Torino-Manchester. Lo United teme di perdere a zero Chong, anzi i Red Devils sono praticamente certi di perdere il talentino classe 1999 che negli scorsi giorni è stato offerto anche all'Inter dall'agente del calciatore che è stato avvistato nella sede del club nerazzurro. Ma la tensione sull'asse Torino-Manchester ci rinnoverà in estate anche per il caso Pogba, pure lui deciso a lasciare Old Trafford. Con ogni possibilità anche Paul andrà via in estate visto che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2021.