La Juventus e il Manchester United stanno trattando lo scambio Lukaku-Dybala. Fabio Paratici è in Inghilterra per trovare l'intesa definitiva mentre oggi l'argentino parlerà con Maurizio Sarri per decidere in maniera definitiva il suo futuro. L'affare tra Juve e Red Devils potrebbe non essere l'unico imbastito da Paratici che sta lavorando anche per Matteo Darmian mentre allo United interessa Mario Mandzukic. Anche loro, oltre a Lukaku e Dybala, potrebbero scambiarsi maglia.