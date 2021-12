La Juventus si trova con tanti giocatori da dover vendere per potersi permettere di rinnovare adeguatamente la rosa. Uno dei più papabili in uscita è un centrocampista dal rendimento decisamente sottotono come Adrien Rabiot. Ma non è immediato trovare una nuova destinazione a un giocatore che prende 7 milioni di stipendio a stagione. Secondo il Corriere Torino, la madre agente Veronique ci sta provando:Rabiot, che nella nazionale francese gioca spesso così come nella Juve, potrebbe trovare spazio nella squadra campione d'Europa?