Dal sito ufficiale della Juventus:Si chiuderà con la sfida contro illa fase a gironi didella. E si chiuderà in casa, all’Allianz Stadium. L’appuntamento è fissato per mercoledìalle ore 20.45. Da domani, lunedì 22 novembre, saranno aperte le vendite dei, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.Di seguito le fasi di vendita con priorità, come sempre, per i Member:- dalle ore 14.00 di lunedì 22/11/2021 inizio vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;- dalle ore 14.00 di martedì 23/11/2021 vendita estesa anche ai Black&White Member;- dalle ore 10.00 di mercoledì 24/11/2021 spazio alla vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20; si ricorda che gli abbonati nella stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card.- dalle ore 10.00 di giovedì 25/11/2021 al via la vendita libera. Acquista ora il tuo biglietto o clicca qui per tutte le info sul match.Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate ai Member e agli abbonati alla stagione 2019/20. Queste tariffe saranno disponibili solamente durante le fasi di vendita riservata a ciascuna categoria.Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, saranno previste anche tariffe dedicate per gli Under 6, gli Under 30 e gli Over 65 in alcuni settori dello stadio. Per la categoria Under 6, il prezzo a tagliando sarà di € 10,00 in tutti i settori per cui è prevista la promo.In occasione del Black Friday sarà attiva la Promo Black Friday che, però, avrà validità soltanto nel primo giorno di vendita libera (giovedì 25 novembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 23.59) e fino a esaurimento disponibilità.Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti e accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.Vi aspettiamo per chiudere insieme e nel migliore dei modi il nostro girone!