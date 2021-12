Poteva andare molto peggio, per il. E alla fine alla Juve non è che poi sia andata così male. Azioni blande quanto i ritmi: 1-0 per i bianconeri a fine primo tempo, con il gol di Kean che sfrutta una trivela di. Sì, non è stata una roba normale.Tra i top di serata ci sono loro, bravi a confezionare la rete, ma anche i più pericolosi in zona rete. Cade, non di certo entusiasmante la prestazione di. E poi? Poi c'è. La carta a sorpresa. Che ha mostrato personalità, e tanto bastava a prendersi la scena.Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.