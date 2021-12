Adrienparla in conferenza stampa alla vigilia diLA PARTITA - "Dobbiamo vincere giocando bene, possiamo prendere il primo posto e sarà importante vincere".POSIZIONE - "Sono un centrocampista centrale, mi adatto, preferisco giocare centralmente ma posso anche giocare per aiutare la squadra sulla fascia, quindi devo solo adattarmi a ciò che vuole il mister".GOL IN PIU' - "Vuole più gol? Lo so, ho parlato con il mister. Non ho ancora segnato in questa stagione o anche fare assist. Sarà bene per me, per aiutare questa squadra. Lo so che devo fare qualcosa in più. Ci stiamo parlando".BILANCIO - "Ho fatto delle cose buone, a volte no, ma penso di essere cresciuto soprattutto tatticamente qui in Italia. Giochiamo in modo diverso da quello che conoscevo in Francia. Sono contento e devo continuare a lavorare".FISCHI - "Mi hanno dato fastidio? No, sono un professionista, faccio questo lavoro da 10 anni. Conosco il calcio, sono sereno, devo concentrarmi solo sul campo, su ciò che devo fare. Dare tutto a questa squadra. Poi giocando bene è l'unico modo di cambiare questo".CALCIO ITALIANO - "Cosa c'è di diverso? La fase tattica, lavoriamo molto su questo. Le squadre sono sempre chiuse ed è più difficile trovare spazio. E questo è diverso dal campionato francese. Mi trovo bene qui in Italia, lavorare anche sui gol e assist".MALMOE - "All'andata hanno fatto una bella partita. Adesso non so chi giocherà di loro, ma hanno giocatori importanti. So che hanno vinto il campionato adesso e saranno pronti a giocare, nulla da perdere e dobbiamo fare bene noi. Hanno una buona squadra".POTENZIALITA' - "Tanti margini di crescita? Lo penso anch'io, so che posso migliorare, devo trovare il modo per migliorare al meglio nelle capacità che posso ancora dimostrare. Come ho già detto, so che devo dare di più. Lo so anch'io e sto lavorando per farlo".PASSI AVANTI - "In campionato ci aspettavamo di essere avanti, siamo la Juve e giochiamo per vincere tutte le partite. All'inizio non abbiamo fatto bene, le ultime due le abbiamo fatte molto bene, stiamo provando a giocare meglio, abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo continuare così. Ci sono ancora tante partite fino a maggio e possiamo migliorare".