Serata speciale per Mattia. Il secondo portiere della, in campo dal primo minuto nella sfida di questa sera contro il, è infatti alla sua prima presenza assoluta non solo in, ma in generale nelle competizioni europee. Una bella opportunità quella ricevuta da Massimiliano Allegri, che ha scelto di dare fiducia al vice di Szczesny, 29 anni, nella partita valida per la sesta e ultima giornata del girone, in cui i bianconeri hanno ancora la possibilità di centrare il primo posto nel raggruppamento: per farlo, però, devono necessariamente vincere, e nel contempo sperare in un tonfo del Chelsea sul campo dello Zenit.