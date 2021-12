Nell'intervallo di Juventus-​Malmö, risultato 1-0 per i bianconeri grazie al gol di testa segnato da Kean, Massimiliano Allegri ha deciso di togliere Paulo Dybala e sostituirlo con Alvaro Morata. Un cambio dovuto solo ed esclusivamente a ragioni "strategiche" dell'allenatore della Juve:in una partita che ora non dovrebbe presentare particolari difficoltà, mentre sabato si va a Venezia e in campionato ogni partita è fondamentale per proseguire la rimonta in classifica. Per la ripresa contro gli svedesi, dunque, la coppia d'attacco all'Allianz Stadium è Morata-Kean.