Lascende in campo per l'ultimo impegno in Champions League della fase a gironi. A partire dalle 18.45 i bianconeri sfideranno il Malmö all'Allianz Stadium di Torino con una piccola speranza ancora accesa per il primo posto. La certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, infatti, è già arrivata da due turni, ma dopo il brutto ko contro il Chelsea, la Juve vuole e deve rialzare la testa. I Blues saranno impegnati in contemporanea a San Pietroburgo contro lo Zenit, ma per vedere la Juve prima nel girone il Chelsea servirà una confitta o un pareggio dei ragazzi di Tuchel con una vittoria bianconera, oppure un pareggio della Juventus con una sconfitta del Chelsea in Russia. Le speranze sono poche, ma ci sono. E la Juve se le gioca alle 18.45.JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Locatelli, Miretti, Morata, Da GracaMALMOE (3-5-2): Diawara; Moisender, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Colak.