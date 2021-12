Una vittoria non bella ma preziosa. La Juventus batte 1-0 il Malmö​ nell'ultimo impegno del girone di Champions League e, complice il pareggio del Chelsea contro lo Zenit, termina al primo posto. Una bella soddisfazione, soprattutto dopo il 4-0 subito a Stamford Bridge. La vittoria contro gli svedesi arriva di misura, ma con una Juve che crea tantissime occasioni. Una via di mezzo nel dominio tra le prestazioni contro Salernitana e Genoa, di cui la squadra ricalca precisamente i tanti errori sotto porta. Troppi per stare ad alti livelli, troppi se vuole provare a vincere. Note positive nell'approccio, meno nella precisione. E sui singoli...