Tre vittorie in fila: due in campionato, una in Champions League e la Juve rialza la testa. I bianconeri battono il Malmö e vincono il girone di Champions League, passando agli ottavi come testa di serie. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:- Allegri lo preferisce inizialmente a Morata e lui ripaga il tecnico andando in anticipo di testa per l’1-0. Si propone in continuazione, ma con i piedi le difficoltà non mancano, sia in fase di appoggio, sia di conclusione: chiude addosso a Diawara (21’ st), manda fuori dopo una conclusione di Bernardeschi (26’ st) e si fa di nuovo ribattere in tap-in dopo il tiro di Rabiot (37’ st).Dal Corriere dello Sport:- Prima accarezza l’esterno della rete, poi segna il gol che vale il primo posto e sembra la serata giusta per sbloccarsi definitivamente. Invece Moise si incarta di nuovo: fatica nel palleggio, spreca per due volte il raddoppio e viene beccato dal pubblico.Dalla Gazzetta dello Sport:- Senza il gol partita, di testa, sarebbe stato insufficiente perché se ne mangia almeno tre.